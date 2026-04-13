La Alianza BRIDGE fija el 28 de noviembre como fecha de la segunda edición de su cumbre en la isla de Yas

ABU DABI, 13 de abril de 2026 (WAM) — La Alianza BRIDGE ha anunciado que la segunda edición de la cumbre BRIDGE se celebrará del 28 de noviembre al 2 de diciembre de 2026 en la isla de Yas, en Abu Dabi, en colaboración con Miral Group, y que se ampliará a cinco días de duración.

El anuncio se realizó durante la reunión del consejo de administración de la Alianza BRIDGE, presidida por Abdullah bin Mohammed bin Butti al Hamed. El consejo revisó los resultados de la primera edición y la posición alcanzada por la cumbre como la mayor plataforma global que reúne a líderes y figuras destacadas de los sectores de medios, contenidos, cultura e industrias creativas, junto con responsables de la toma de decisiones e inversores.

La reunión abordó diversos aspectos relacionados con la planificación de la edición de 2026, que incorporará una transformación cualitativa en su estructura y funcionamiento. Entre los cambios previstos figura el paso de un modelo anual a una plataforma sostenible durante todo el año, basada en ejes especializados para abordar los desafíos del sector mediático, ampliar las alianzas y lanzar iniciativas prácticas que impulsen la innovación responsable.

Al Hamed afirmó que la próxima edición no será una mera continuidad, sino un salto cualitativo en tres ámbitos: el traslado a la isla de Yas, con un espacio mayor acorde con la ampliación de su agenda; la extensión a cinco días, que permitirá un mayor desarrollo de la innovación; y un enfoque en la economía creativa, la integridad de la información y el empoderamiento de las nuevas generaciones.

Subrayó que el objetivo es pasar del impulso a la institucionalización, del diálogo a la ejecución y de la suma de voces a la unificación de esfuerzos, destacando el papel de BRIDGE como plataforma para acercar posiciones y articular ambiciones globales.

El presidente de la alianza señaló además que la nueva fase supone una transición de un evento puntual a un proyecto institucional a largo plazo, capaz de redefinir el papel de los medios en el desarrollo, la economía y el conocimiento.

Por su parte, el vicepresidente de la Alianza BRIDGE, Jamal al Kaabi, indicó que la evolución de la cumbre refleja el paso de los EAU de apoyar la economía de los medios y el entretenimiento a diseñar sus plataformas operativas. Añadió que la segunda edición se centrará en profundizar la calidad de la interacción profesional mediante mecanismos estructurados que conecten a inversores, productores, plataformas mediáticas y tecnológicas, creadores de contenido e innovadores.

Los miembros de la alianza mantuvieron amplias deliberaciones, coincidiendo en que la nueva edición implica una mayor responsabilidad y debe centrarse en ampliar su impacto y consolidar su desarrollo institucional.

En este sentido, se subrayó la importancia de que la cumbre se convierta en una plataforma de toma de decisiones, más allá del debate, y que genere resultados concretos y medibles acordes con el peso de las instituciones participantes.