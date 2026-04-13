El Premio Zayed a la Fraternidad Humana abre candidaturas para su edición de 2027

ABU DABI, 13 de abril de 2026 (WAM) — El Premio Zayed a la Fraternidad Humana ha abierto el plazo de candidaturas para su octava edición, iniciando así la búsqueda de sus próximos galardonados y reforzando su proyección global y su impacto en la promoción de los valores de fraternidad y convivencia pacífica.

Este premio humanitario anual reconoce a personas y organizaciones que realizan contribuciones destacadas al fomento de la fraternidad humana, el diálogo y la solidaridad, en línea con los principios del Documento sobre la Fraternidad Humana firmado en Abu Dabi en 2019 por el difunto papa Francisco y el gran imán de Al Azhar, Ahmed al Tayeb.

El galardón, que lleva el nombre del jeque Zayed bin Sultan al Nahyan, fundador de los Emiratos Árabes Unidos, refleja su legado moral, su compromiso humanitario y su respeto hacia los demás, independientemente de su religión, género, raza o nacionalidad.

El secretario general del premio, Mohamed Abdelsalam, afirmó que la apertura de candidaturas “refleja la continuidad de la misión de destacar y reconocer iniciativas humanitarias pioneras que contribuyen al bienestar de la humanidad y promueven los valores de fraternidad a nivel global”.

Añadió que el premio seguirá respaldando iniciativas de gran impacto que traduzcan los principios del documento en programas concretos con efectos sostenibles en las comunidades de todo el mundo, y expresó su expectativa de recibir nuevas candidaturas de personas y entidades que contribuyan de forma significativa a estos valores.

El premio, dotado con un millón de dólares, fue creado tras el histórico encuentro celebrado en Abu Dabi en 2019 entre el papa Francisco y Ahmed al Tayeb, en el que firmaron el citado documento, considerado un hito en la historia contemporánea.

Desde su creación, ha distinguido a 20 galardonados de 20 países por sus aportaciones en ámbitos como la salud, la educación, la sostenibilidad, el apoyo a refugiados, el desarrollo comunitario, la ayuda alimentaria y el empoderamiento de jóvenes y mujeres, entre otros.

Las candidaturas podrán presentarse a través de la web oficial del premio hasta el 1 de octubre de 2026.