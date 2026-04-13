El Departamento de Desarrollo Económico de Sharjah lanza su plan estratégico 2026-2028

SHARJAH, 13 de abril de 2026 (WAM) — El Departamento de Desarrollo Económico de Sharjah (SEDD) ha anunciado el lanzamiento de su plan estratégico para el periodo 2026-2028, con el objetivo de construir una economía competitiva, diversificada y sostenible en el emirato.

La estrategia fue presentada durante la 22ª ceremonia anual del organismo y establece una visión orientada a lograr un desarrollo integral y reforzar un entorno empresarial competitivo, en línea con las futuras orientaciones económicas de Sharjah.

El plan se fundamenta en valores institucionales clave como la transparencia y la gobernanza, la sostenibilidad y la confianza, la innovación y la proactividad, así como la competitividad y el espíritu emprendedor, con el fin de mejorar el rendimiento institucional.

La estrategia se articula en torno a cuatro ejes principales:

Crecimiento económico competitivo: reforzar la posición de Sharjah como destino atractivo para la inversión mediante la captación de proyectos de calidad y el fomento de un entorno económico flexible y competitivo.

Entorno empresarial seguro y sostenible: fortalecer los marcos regulatorios y legislativos para garantizar la continuidad de los negocios, proteger a inversores y consumidores y promover prácticas sostenibles.

Servicios proactivos e innovadores: impulsar servicios gubernamentales inteligentes y anticipatorios que respondan eficazmente a las necesidades empresariales, apoyados en infraestructuras digitales y sistemas integrados en línea con la estrategia de transformación digital del emirato.

Sistema institucional avanzado: desarrollar un marco institucional de alto rendimiento mediante el fortalecimiento del capital humano, las capacidades digitales y la gobernanza, la transparencia y la innovación.

El plan incluye diversas iniciativas destinadas a simplificar los procedimientos, mejorar la experiencia del usuario y adoptar tecnologías avanzadas para ofrecer servicios de mayor calidad a inversores y empresas.

El presidente del departamento, Hamad Ali Abdullah al Mahmoud, señaló que la estrategia se alinea con la visión del emir de Sharjah, el jeque Sultan bin Mohammed al Qasimi, y con las directrices del príncipe heredero, el jeque Sultan bin Mohammed bin Sultan al Qasimi.

Según indicó, el plan responde a los desafíos económicos en evolución y respalda un crecimiento sostenible, reforzando la posición de Sharjah como destino económico global.

El organismo subrayó que la estrategia se ha elaborado mediante un enfoque integral basado en el análisis económico y la prospectiva, con la innovación y la sostenibilidad como pilares fundamentales de la hoja de ruta del emirato.