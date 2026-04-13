El presidente de los EAU y el rey de Baréin abordan las relaciones bilaterales y la situación regional

MANAMA, 13 de abril de 2026 (WAM) — El presidente de los Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed al Nahyan, se reunió con el rey de Baréin, Hamad bin Isa al Jalifa, durante una visita fraternal al país.

Ambos dirigentes analizaron los estrechos vínculos y la cooperación entre los EAU y Baréin, así como las vías para reforzar las relaciones en línea con sus prioridades de desarrollo y sus intereses comunes, en beneficio de sus pueblos.

El monarca bareiní dio la bienvenida al presidente emiratí, y ambos mantuvieron conversaciones cordiales que reflejan la solidez de las relaciones entre sus países y sus liderazgos, al tiempo que reafirmaron su compromiso con la consulta y la coordinación continuas, especialmente ante la evolución de la situación regional.

Durante el encuentro, abordaron también los acontecimientos en Oriente Próximo y sus graves repercusiones para la seguridad y la estabilidad regional e internacional, así como su impacto en la seguridad marítima, el suministro energético y la economía global.

La reunión trató asimismo los ataques iraníes —calificados de terroristas— contra civiles e infraestructuras en los EAU, Baréin y otros países de la región, señalando que constituyen una violación de la soberanía y del derecho internacional, además de socavar la paz y la seguridad regional.

Al encuentro asistieron, por parte emiratí, el príncipe heredero de Dubái y ministro de Defensa, Hamdan bin Mohammed bin Rashid al Maktoum; el jeque Hamdan bin Mohamed bin Zayed al Nahyan, vicepresidente de la Corte Presidencial para Asuntos Especiales; el jeque Mohammed bin Hamad bin Tahnoun al Nahyan, asesor del presidente de los EAU, así como varios responsables.

Por parte bareiní, participaron el príncipe heredero y primer ministro, Salman bin Hamad al Jalifa; el asesor de Seguridad Nacional y comandante de la Guardia Real, Nasser bin Hamad al Jalifa; el primer vicepresidente del Consejo Supremo para la Juventud y el Deporte y presidente del Comité Olímpico de Baréin, Khalid bin Hamad al Jalifa, junto a otros altos cargos.