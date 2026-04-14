Previsión de lluvias débiles y polvo en suspensión en los EAU en los próximos días

ABU DABI, 14 de abril de 2026 (WAM) — El Centro Nacional de Meteorología prevé varios días de tiempo variable hasta el sábado, con humedad matinal, nubosidad cambiante y posibilidad de lluvias ligeras y polvo en suspensión en distintas zonas del país.

La semana comenzará este martes con nieblas matinales y probabilidad de chubascos débiles en áreas occidentales y meridionales. Vientos del noroeste, en ocasiones intensos, podrían levantar arena y reducir la visibilidad en el interior, mientras que el estado de la mar será de moderado a agitado.

El miércoles presentará condiciones similares, con episodios de polvo en suspensión y lluvias ligeras durante el día en zonas costeras, además de vientos más fuertes que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora.

El jueves se espera una estabilización del tiempo, con cielos despejados a parcialmente nubosos, aunque con posibles episodios de polvo en suspensión.

El viernes volverá la humedad matinal, con probabilidad de niebla y lluvias débiles en islas y áreas costeras.

El periodo concluirá el sábado con tiempo estable y vientos más suaves, mientras que el estado de la mar tenderá a mejorar hasta condiciones de marejada débil tanto en el golfo Arábigo como en el mar de Omán.