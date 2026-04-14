Abdullah bin Zayed felicita por teléfono al ministro de Exteriores de México y abordan las relaciones bilaterales y la situación regional

ABU DABI, 14 de abril de 2026 (WAM) — El jeque Abdullah bin Zayed al Nahyan, viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores, ha felicitado a Roberto Velasco Álvarez por su nombramiento como secretario de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos Mexicanos.

Durante una conversación telefónica, ambos responsables diplomáticos analizaron las relaciones bilaterales y las áreas de cooperación y acción conjunta, así como las oportunidades de crecimiento en diversos sectores al servicio de sus intereses comunes.

El jeque Abdullah trasladó sus mejores deseos de éxito a Roberto Velasco Álvarez en su nuevo cargo y reafirmó su compromiso de trabajar conjuntamente para reforzar la cooperación y la asociación de manera que respalde las prioridades de desarrollo de ambos países y su impulso hacia un crecimiento integral y una prosperidad económica sostenible.

Asimismo, los dos ministros pasaron revista a los últimos acontecimientos regionales. El ministro mexicano de Exteriores expresó la plena solidaridad de su país con Emiratos Árabes Unidos tras los ataques con misiles iraníes, que calificó de no provocados y terroristas.