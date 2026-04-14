Abdullah bin Zayed aborda la situación regional con varios ministros de Exteriores en conversaciones telefónicas

ABU DABI, 14 de abril de 2026 (WAM) — El jeque Abdullah bin Zayed al Nahyan, viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores, ha analizado la evolución de la situación regional en conversaciones telefónicas con varios ministros de Exteriores de países hermanos y aliados, tras los ataques con misiles iraníes contra Emiratos Árabes Unidos y otros países de la región, que calificó de no provocados y terroristas.

El jeque Abdullah mantuvo contactos telefónicos con el jeque Jarrah Jaber Al Ahmad Al Sabah, ministro de Exteriores de Kuwait; Tom Berendsen, ministro de Exteriores del Reino de los Países Bajos, y el doctor Vivian Balakrishnan, ministro de Exteriores de la República de Singapur.

El ministro emiratí expresó su agradecimiento a sus homólogos por la solidaridad mostrada por sus países con Emiratos Árabes Unidos y confirmó la seguridad de todos los residentes y visitantes en el país.

Las conversaciones también abordaron los últimos acontecimientos tras el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de un alto el fuego de dos semanas entre Estados Unidos e Irán.

Asimismo, los interlocutores subrayaron la necesidad de una acción internacional coordinada para lograr una paz regional duradera y reforzar las bases de la seguridad y la estabilidad tanto a escala regional como global.