El oro y la plata caen lastrados por el fortalecimiento del dólar

NUEVA YORK, 14 de abril de 2026 (WAM) — Los precios del oro y la plata registraron descensos este martes en las operaciones al contado, afectados por la subida del dólar.

El oro bajó un 0,3% hasta los 4.734,50 dólares la onza, tras haber marcado su nivel más bajo desde el 7 de abril, mientras que los futuros del oro en Estados Unidos retrocedieron un 0,4% hasta los 4.767,40 dólares.

La plata cayó un 0,2% hasta los 75,71 dólares la onza. Por su parte, el platino subió un 0,3% hasta los 2.050,80 dólares, y el paladio avanzó un 3% hasta los 1.566,15 dólares.