El enviado especial del presidente de Emiratos a China se reúne con el ministro de Exteriores chino durante la visita del príncipe heredero de Abu Dabi

PEKÍN, 14 de abril de 2026 (WAM) — Khaldoon Khalifa Al Mubarak, enviado especial del presidente de Emiratos Árabes Unidos a China y presidente de la Autoridad de Asuntos Ejecutivos, se reunió este lunes en Pekín con Wang Yi, ministro de Asuntos Exteriores de la República Popular China, en el marco de la visita oficial del jeque Khaled bin Mohamed bin Zayed al Nahyan, príncipe heredero de Abu Dabi, al país asiático.

En el encuentro participaron también el ministro de Industria y Tecnología Avanzada, Sultan bin Ahmed Al Jaber, y la ministra de Estado, Lana Nusseibeh.

Ambas partes repasaron la solidez de las relaciones bilaterales entre Emiratos Árabes Unidos y China, en el marco de su asociación estratégica integral, que refuerza los vínculos entre ambos países y sus pueblos y refleja el compromiso compartido de impulsar la cooperación en diversos ámbitos.

En el contexto de la evolución de la situación regional e internacional, los interlocutores abordaron además diversas cuestiones y subrayaron la importancia de mantener la coordinación conjunta.