El presidente de China recibe al príncipe heredero de Abu Dabi

PEKÍN, 14 de abril de 2026 (WAM) — El presidente de la República Popular China, Xi Jinping, recibió al jeque Khaled bin Mohamed bin Zayed al Nahyan, príncipe heredero de Abu Dabi, durante la visita oficial de este último al país asiático.

Xi dio la bienvenida al dirigente emiratí y elogió la solidez de las relaciones históricas entre ambos países, así como su crecimiento sostenido en ámbitos clave de cooperación.

Durante el encuentro, el príncipe heredero de Abu Dabi trasladó al presidente chino los saludos del presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed al Nahyan, junto con sus mejores deseos de progreso y prosperidad para China y su pueblo.

Por su parte, Xi pidió al jeque Khaled que hiciera llegar sus saludos al presidente emiratí, así como sus deseos de continuo éxito y desarrollo para Emiratos Árabes Unidos y su población.

Ambas partes abordaron el refuerzo de su asociación estratégica integral en sectores clave y subrayaron la importancia de ampliar la cooperación económica y de inversión para impulsar un crecimiento equilibrado y sostenible que responda a los intereses mutuos.

La reunión incluyó también un repaso de la situación regional e internacional, con especial énfasis en la necesidad de promover la estabilidad, reforzar la coordinación internacional ante desafíos comunes y apoyar soluciones pacíficas a los conflictos en favor de la paz y la seguridad globales.

Al encuentro asistieron el jeque Zayed bin Mohamed bin Zayed al Nahyan; Khaldoon Khalifa Al Mubarak, enviado especial del presidente de Emiratos a China y presidente de la Autoridad de Asuntos Ejecutivos; el ministro de Industria y Tecnología Avanzada y consejero delegado del grupo ADNOC, Sultan Ahmed Al Jaber; el ministro de Inversiones, Mohamed Hassan Alsuwaidi; el ministro de Comercio Exterior, Thani bin Ahmed Al Zeyoudi; la ministra de Estado en el Ministerio de Asuntos Exteriores, Lana Zaki Nusseibeh; el ministro de Estado en el Ministerio de Asuntos Exteriores, Saeed Mubarak Al Hajeri; el embajador de Emiratos en China, Hussain bin Ibrahim Al Hammadi; el secretario general del Consejo Ejecutivo de Abu Dabi y presidente de la Oficina del Príncipe Heredero, Saif Saeed Ghobash; la presidenta de la Oficina de Medios de Abu Dabi y asesora de Relaciones Estratégicas en la Corte del Príncipe Heredero, Maryam Eid AlMheiri, y el subjefe de la misión emiratí en China, Khaled Mohammed Jadid Al Shehhi.