Los bancos centrales de Emiratos y Filipinas firman un acuerdo para impulsar la cooperación financiera

ABU DABI/MANILA, 14 de abril de 2026 (WAM) — El Banco Central de Emiratos Árabes Unidos (CBUAE) y el Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) firmaron un memorando de entendimiento durante una ceremonia virtual con el objetivo de desarrollar infraestructuras financieras, promover la cooperación económica y reforzar el comercio bilateral.

El acuerdo fue suscrito por el gobernador del banco central emiratí, Khaled Mohamed Balama, y su homólogo filipino, Eli M. Remolona Jr.

En virtud del memorando, ambas autoridades trabajarán para facilitar pagos transfronterizos fluidos mediante la integración de sus plataformas de pago instantáneo y evaluarán la futura interconexión de sus sistemas nacionales de tarjetas y de mensajería financiera.

La iniciativa busca agilizar el procesamiento y la liquidación de transacciones, mejorar la interoperabilidad y aumentar la eficiencia operativa. También contempla el intercambio de conocimientos para el desarrollo de plataformas de moneda digital de banco central (CBDC) tanto para particulares como para instituciones.

El acuerdo incluye además la colaboración en áreas clave de tecnología financiera, como las finanzas abiertas y los activos digitales, así como la cooperación en el desarrollo de la banca y las finanzas islámicas.

Este pacto estratégico refleja el compromiso compartido de Emiratos Árabes Unidos y Filipinas de impulsar la innovación financiera y ofrecer soluciones de pago seguras y eficientes que refuercen los lazos bilaterales.

“El acuerdo supone un paso importante hacia la construcción de un ecosistema financiero más conectado e innovador entre Emiratos y Filipinas. Al aprovechar tecnologías avanzadas de pago y compartir conocimientos, sentamos las bases para una nueva etapa de integración fluida y crecimiento económico sostenible impulsado por la innovación”, afirmó el gobernador del CBUAE.

Por su parte, el gobernador del BSP señaló: “Esta asociación respalda el impulso del BSP para digitalizar los pagos y hacer más eficientes las transacciones transfronterizas. Para los filipinos en Emiratos, especialmente los trabajadores en el extranjero, esto se traduce en mejores canales de remesas y servicios financieros más eficientes para sus familias en el país. También vemos grandes oportunidades de cooperación en banca y finanzas islámicas mientras avanzamos hacia un sistema financiero sólido e inclusivo”.