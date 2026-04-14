Al-Ali y Almutaiwei se incorporan al UAE Team Emirates-XRG en O Gran Camiño

MADRID, 14 de abril de 2026 (WAM) — Con la París-Roubaix marcando el final de las clásicas de primavera, la atención se traslada de nuevo al calendario de carreras por etapas, con la cita de O Gran Camiño, conocida como “La Ruta Histórica”. En la quinta edición de esta prueba española, el UAE Team Emirates-XRG debutará con el británico Adam Yates como líder.

Completan la formación de seis corredores, junto a Yates, los jóvenes talentos emiratíes Abdulla Jasim Al-Ali y Mohammad Almutaiwei, acompañados por los ciclistas del WorldTour Julius Johansen, Vegard Stake Laengen y Kevin Vermaerke.

La prueba llega en un momento propicio para los dos corredores del UAE Team Emirates Gen Z, ya que Jasim Al-Ali y Almutaiwei acuden a O Gran Camiño como recientes campeones nacionales de Emiratos Árabes Unidos. Al-Ali se impuso en la contrarreloj, mientras que Almutaiwei hizo lo propio en la prueba en ruta el pasado domingo.

Ambos buscarán acumular experiencia en Galicia y ofrecer apoyo a sus compañeros, una tarea en la que contarán con la experiencia del trío formado por Johansen, Stake Laengen y Vermaerke.

La carrera, que arranca el 14 de abril, presenta un recorrido variado con varias etapas onduladas, una exigente etapa reina y una corta contrarreloj individual en la jornada inaugural.

Con apenas 15 kilómetros, la primera etapa contrarreloj comenzará en A Coruña y contará con un perfil irregular hasta la meta situada en el histórico faro de la Torre de Hércules.

La segunda etapa, entre Vilalba y Barreiros, incluirá varias subidas en los últimos 25 kilómetros de un recorrido total de 148,6 kilómetros, favorable para corredores explosivos. Estos volverán a tener protagonismo en la tercera etapa, entre Carballo y Padrón, antes de la jornada más exigente de la prueba.

Considerada la etapa reina, la cuarta jornada se disputará sobre 145,7 kilómetros entre Xinzo de Limia y el Alto Cabeza de Meda. El pelotón afrontará casi 3.000 metros de desnivel acumulado, concentrados en su mayor parte en los últimos 60 kilómetros.