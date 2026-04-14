El Consejo de Educación y Desarrollo Humano lanza una fase nacional para garantizar la preparación de los centros educativos

ABU DABI, 14 de abril de 2026 (WAM) — El Consejo de Educación, Desarrollo Humano y Desarrollo Comunitario ha puesto en marcha una fase nacional destinada a garantizar la preparación de las instituciones educativas en línea con la evolución de la situación actual.

La iniciativa se produce en el marco de las evaluaciones en curso llevadas a cabo por las autoridades competentes y del compromiso de Emiratos Árabes Unidos con la protección de la sociedad y la continuidad del sistema educativo.

Esta fase refleja un enfoque basado en la evaluación rigurosa, la planificación deliberada y la prioridad absoluta de la seguridad y la tranquilidad de la comunidad, al tiempo que asegura que cualquier decisión futura sobre los modelos de enseñanza se adopte con confianza, preparación y plena coordinación entre las autoridades implicadas.

La fase nacional se desarrolla mediante un marco coordinado que alinea a las entidades educativas federales y locales, con el objetivo de garantizar la coherencia de las medidas de preparación en todo el país y reforzar la capacidad del sistema educativo para responder eficazmente a distintos escenarios.

Entre las medidas figura la puesta en marcha de programas integrales para preparar las instalaciones educativas y formar al personal de guarderías, escuelas y centros de educación superior, incluidos protocolos de seguridad, planes de evacuación y el refuerzo de la preparación psicológica y profesional del personal docente y administrativo ante situaciones excepcionales o de emergencia, con vistas a un retorno gradual a la enseñanza presencial, según determinen las autoridades competentes.

Asimismo, se contempla la reapertura progresiva de las guarderías a partir de esta semana, comenzando por las situadas en instalaciones gubernamentales y edificios comerciales, al tiempo que se permite a otras ofrecer servicios de cuidado infantil a domicilio conforme a la normativa vigente.

También se prevén visitas de evaluación sobre el terreno por parte de ministerios y autoridades educativas locales para verificar el nivel de preparación y elaborar informes actualizados en función de la evolución de la situación.

Las medidas incluyen además la elaboración de contenidos informativos y orientativos dirigidos a estudiantes y personal educativo para reforzar el conocimiento de los protocolos de seguridad y la preparación psicológica en distintos contextos. Asimismo, se desarrollarán directrices claras para facilitar la transición entre modalidades de enseñanza cuando sea necesario, garantizando la continuidad educativa mediante mecanismos flexibles adaptados a los cambios.

El plan contempla igualmente la evaluación continua de la situación para asegurar decisiones oportunas y adecuadas sobre el proceso educativo, en consonancia con la evolución de los acontecimientos y conforme a los más altos estándares de seguridad.

Como parte de este enfoque nacional coordinado, el Ministerio de Educación está elaborando un marco unificado de directrices para escuelas y guarderías, que traduce los protocolos nacionales aprobados en orientaciones operativas comunes en todo el país, mientras que el Ministerio de Educación Superior e Investigación Científica supervisa las directrices correspondientes para las instituciones de educación superior.

Las autoridades educativas de cada emirato emitirán circulares de aplicación a nivel local dentro de sus respectivas jurisdicciones, garantizando una orientación nacional unificada con una ejecución adaptada a cada contexto.

Las actualizaciones sobre la reanudación de la enseñanza presencial o a distancia en los centros educativos se anunciarán mañana, 15 de abril de 2026, a través de los canales oficiales del Ministerio de Educación y del Ministerio de Educación Superior e Investigación Científica, con el fin de asegurar la claridad y precisión de la información para las familias y la comunidad educativa.

El Consejo subrayó que la colaboración entre las familias, las instituciones educativas y las autoridades competentes sigue siendo un pilar fundamental para proteger a los estudiantes y garantizar la continuidad del aprendizaje con confianza, estabilidad y tranquilidad.