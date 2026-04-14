El príncipe heredero de Abu Dabi se reúne con presidentes de grandes empresas chinas

PEKÍN, 14 de abril de 2026 (WAM) — El jeque Khaled bin Mohamed bin Zayed al Nahyan, príncipe heredero de Abu Dabi, se reunió con los presidentes de destacadas empresas chinas de sectores estratégicos como la energía, la petroquímica, la inversión soberana, la tecnología avanzada, las energías renovables y la electrónica.

Los encuentros se centraron en reforzar la asociación estratégica integral entre Emiratos Árabes Unidos y China, así como en explorar nuevas vías para impulsar la cooperación económica y de desarrollo entre ambos países.

El príncipe heredero mantuvo una reunión con Dai Houliang, presidente de China National Petroleum Corporation (CNPC), en la que abordaron fórmulas para ampliar la cooperación en el sector energético, incluidas soluciones de energía limpia y el refuerzo de las cadenas de suministro para apoyar la seguridad energética regional y global, además de intercambiar puntos de vista sobre futuras oportunidades de colaboración.

Asimismo, se reunió con Liao Zengtai, presidente de Wanhua Chemical Group, con quien analizó oportunidades de cooperación en el sector manufacturero, mediante el uso de tecnologías avanzadas para mejorar la eficiencia operativa y fomentar la sostenibilidad industrial.

En su encuentro con Zhang Qingsong, presidente y consejero delegado de China Investment Corporation (CIC), las conversaciones se centraron en impulsar la asociación en materia de inversión, explorar oportunidades en ambos mercados y reforzar la cooperación en áreas prioritarias en apoyo de los intereses estratégicos compartidos y los objetivos de desarrollo sostenible.

El príncipe heredero también se reunió con Robin Zeng Yuqun, fundador y consejero delegado de Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL), líder mundial en baterías de iones de litio y soluciones de almacenamiento energético. Durante la reunión abordaron el refuerzo de la cooperación en eficiencia energética, el intercambio de conocimientos en la fabricación de baterías, el impulso a soluciones de movilidad inteligente y el aprovechamiento de tecnologías avanzadas para avanzar en los objetivos de neutralidad climática.

Por último, el jeque Khaled se reunió con Lei Jun, presidente de Xiaomi Corporation, con quien exploró oportunidades de colaboración en innovación tecnológica y electrónica avanzada, así como formas de reforzar la cooperación para apoyar la transformación digital en sectores prioritarios de las agendas económicas de ambos países.

A las reuniones asistieron el jeque Zayed bin Mohamed bin Zayed al Nahyan; Khaldoon Khalifa Al Mubarak, enviado especial del presidente de Emiratos a China y presidente de la Autoridad de Asuntos Ejecutivos; el ministro de Industria y Tecnología Avanzada y consejero delegado del grupo ADNOC, Sultan Ahmed Al Jaber; el ministro de Inversiones, Mohamed Hassan Alsuwaidi; el embajador de Emiratos en China, Hussain bin Ibrahim Al Hammadi; el secretario general del Consejo Ejecutivo de Abu Dabi y presidente de la Oficina del Príncipe Heredero, Saif Saeed Ghobash, y la presidenta de la Oficina de Medios de Abu Dabi y asesora de Relaciones Estratégicas en la Corte del Príncipe Heredero, Maryam Eid AlMheiri.