El presidente de Emiratos y varios jeques asisten a la boda de Zayed bin Tahnoon bin Mohammed

ABU DABI, 14 de abril de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed al Nahyan, asistió a la recepción con motivo del enlace de Zayed bin Tahnoon bin Mohammed al Nahyan con la hija del jeque Mohammed bin Hamdan al Nahyan.

El jefe de Estado felicitó al novio y a su familia, y le deseó una vida matrimonial feliz y plena, basada en la armonía y el afecto, así como la formación de una familia estable que contribuya a reforzar la cohesión social y los vínculos comunitarios.

También asistieron el jeque Mansour bin Zayed al Nahyan, vicepresidente, viceprimer ministro y presidente de la Corte Presidencial; el jeque Hamdan bin Zayed al Nahyan, representante del gobernante en la región de Al Dhafra; el jeque Hazza bin Zayed al Nahyan, representante del gobernante en la región de Al Ain; el jeque Saif bin Mohammed al Nahyan; el jeque Suroor bin Mohammed al Nahyan; Nahyan bin Zayed al Nahyan, presidente de la Fundación Zayed para el Bien; el teniente general jeque Saif bin Zayed al Nahyan, viceprimer ministro y ministro del Interior; el jeque Hamed bin Zayed al Nahyan; el jeque Theyab bin Zayed al Nahyan; el jeque Omar bin Zayed al Nahyan, vicepresidente de la Fundación Zayed para el Bien; el jeque Khaled bin Zayed al Nahyan, presidente del consejo de administración de la Autoridad Zayed para Personas con Determinación; el jeque Theyab bin Mohamed bin Zayed al Nahyan, vicepresidente de la Corte Presidencial para Desarrollo y Asuntos de los Mártires; el jeque Hamdan bin Mohamed bin Zayed al Nahyan, vicepresidente de la Corte Presidencial para Asuntos Especiales; Nahyan bin Mubarak al Nahyan, ministro de Tolerancia y Convivencia; Mohammed bin Hamad bin Tahnoon al Nahyan, asesor del presidente de Emiratos, además de varios jeques, altos cargos e invitados.

El presidente posó para fotografías conmemorativas junto al novio y los asistentes.

La recepción incluyó actuaciones tradicionales emiratíes que reflejaron el ambiente festivo de la celebración.