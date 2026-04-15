La ONU alerta del aumento de enfermedades cutáneas en los campamentos de desplazados en Gaza

NUEVA YORK, 15 de abril de 2026 (WAM) — La Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) advirtió de que en la mitad de los emplazamientos de desplazados en Gaza se registran casos de enfermedades cutáneas, con una tendencia al alza.

Además, en estos lugares se observa con frecuencia la presencia de roedores y plagas. Naciones Unidas y sus socios humanitarios han distribuido trampas mecánicas y han llevado a cabo fumigaciones químicas, aunque de forma limitada y recurriendo en gran medida a recursos disponibles localmente.