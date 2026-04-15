El oro se aleja de máximos de un mes por el fortalecimiento del dólar

NUEVA YORK, 15 de abril de 2026 (WAM) — El precio del oro retrocedió este miércoles tras haber alcanzado su nivel más alto en un mes en la sesión previa, lastrado por la recuperación del dólar estadounidense.

El oro al contado cayó un 0,3% hasta los 4.828,07 dólares la onza a las 02.49 GMT, después de haber tocado previamente su nivel más elevado desde el 18 de marzo.

Los futuros del oro en Estados Unidos para entrega en junio se mantuvieron estables en 4.851,30 dólares.

Entre otros metales, la plata al contado subió un 0,8% hasta los 80,15 dólares la onza, el platino avanzó un 1,1% hasta los 2.126,14 dólares, mientras que el paladio retrocedió un 0,1% hasta los 1.585,60 dólares.