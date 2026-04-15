Johansen logra su primera victoria profesional en O Gran Camiño y se viste de líder

MADRID, 15 de abril de 2026 (WAM) — El danés Julius Johansen, del UAE Team Emirates-XRG, logró la primera victoria profesional de su carrera al imponerse en la contrarreloj individual de la primera etapa de O Gran Camiño, lo que le permite además situarse como líder de la general.

El corredor completó los 15 kilómetros del recorrido en 17 minutos y 43 segundos, con una ventaja de 15 segundos sobre el segundo clasificado, el portugués Rafael Reis (Anicolor/Campicarn).

Gracias a este triunfo, Johansen encabeza la clasificación general, por delante de Reis y de su compatriota Nelson Oliveira.

Mientras Johansen firmaba una actuación destacada contra el crono, su compañero de equipo Adam Yates también protagonizó un inicio prometedor. Más habituado a la montaña que a la contrarreloj, el británico concluyó la etapa en sexta posición.