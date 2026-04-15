Diez países piden el fin de los combates en Líbano

WASHINGTON, 15 de abril de 2026 (WAM) — Canadá, Reino Unido, Suiza y otros siete países reclamaron “el cese inmediato de los combates en Líbano” en una declaración conjunta.

Los países expresaron su “profunda preocupación por el deterioro de la situación humanitaria y la crisis de desplazamiento” en el país, y subrayaron que los civiles y las infraestructuras civiles deben ser protegidos de los efectos de las hostilidades.

Asimismo, acogieron con satisfacción el alto el fuego de dos semanas acordado recientemente entre Estados Unidos, Israel e Irán, aunque insistieron en que las armas deben silenciarse también en Líbano.

En su declaración sobre el conflicto, los diez países instaron además al “respeto del derecho internacional humanitario” con el fin de preservar la dignidad humana, minimizar el impacto sobre la población civil y facilitar la asistencia humanitaria.

“Condenamos enérgicamente las acciones que han provocado la muerte de cascos azules de la ONU y que han incrementado significativamente los riesgos para el personal humanitario en el sur de Líbano”, añadieron.

El comunicado fue suscrito por Australia, Brasil, Canadá, Colombia, Indonesia, Japón, Jordania, Sierra Leona, Suiza y el Reino Unido.