La Cámara Internacional de Dubái abre una oficina de representación en Manila

DUBÁI, 15 de abril de 2026 (WAM) — La Cámara Internacional de Dubái, una de las tres entidades que integran Dubai Chambers, inauguró una nueva oficina de representación en Manila, en un paso estratégico destinado a reforzar las relaciones comerciales y de inversión entre Dubái y Filipinas.

La oficina fue inaugurada durante un acto celebrado en la capital filipina con la presencia de la primera dama, Louise Araneta-Marcos, al que asistieron más de un centenar de participantes, entre ellos altos cargos y representantes destacados de la comunidad empresarial del país.

Entre los asistentes figuraron el presidente y consejero delegado de Dubai Chambers, Mohammad Ali Rashed Lootah; el embajador de Emiratos Árabes Unidos en Filipinas, Mohamed Obaid Salem Al Qatam Alzaabi, y la enviada especial del presidente filipino para comercio e inversiones en Emiratos, Ma. Anna Kathryna Yu-Pimentel.

“La apertura de nuestra oficina en Manila refleja nuestro compromiso de reforzar las relaciones económicas entre Dubái y Filipinas y de crear nuevas vías de cooperación entre las comunidades empresariales de ambos mercados”, señaló Lootah.

Añadió que la nueva sede desempeñará un papel clave en el apoyo a las empresas filipinas interesadas en explorar oportunidades en Dubái y beneficiarse de su entorno empresarial como plataforma para el crecimiento y la expansión.

La inauguración se produce en un contexto de fuerte crecimiento de las relaciones económicas bilaterales. El comercio no petrolero entre Dubái y Filipinas alcanzó los 3.580 millones de dirhams en 2025, un 17% más que en 2024.

A finales de diciembre de 2025, un total de 2.592 empresas filipinas estaban registradas como miembros activos de la Cámara de Comercio de Dubái, lo que supone un incremento interanual del 23,3%. Solo en 2025, se incorporaron 856 nuevas compañías filipinas, un 5,9% más que el año anterior.

La apertura de la oficina da continuidad a una misión comercial organizada por la Cámara de Comercio de Dubái en mayo de 2025, en la que participaron representantes de 17 empresas privadas con sede en Dubái y que dio lugar a 180 reuniones bilaterales.

En el marco de esa misión, la cámara celebró en Manila el foro “Hacer negocios con Filipinas”, con la participación de 314 asistentes, durante el cual se firmó un memorando de entendimiento con la Cámara de Comercio e Industria de Filipinas para reforzar la cooperación y explorar nuevas áreas de colaboración.

Este impulso continuó en enero de este año, cuando Dubai Chambers recibió en su sede a la primera dama filipina, Louise Araneta-Marcos, en una visita que reflejó la solidez de las relaciones bilaterales y permitió abordar nuevas vías para profundizar la cooperación.

La oficina de la Cámara Internacional de Dubái en Manila trabajará estrechamente con la comunidad empresarial filipina para reforzar las relaciones con actores clave de los sectores público y privado, al tiempo que promoverá las ventajas competitivas de Dubái como centro global de negocios.

Además, proporcionará información estratégica sobre el mercado para facilitar la implantación de empresas filipinas en Dubái y su expansión internacional, y apoyará a las compañías con sede en el emirato interesadas en entrar en el mercado filipino mediante análisis especializados, identificación de oportunidades y conexión con socios locales de confianza.