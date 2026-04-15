Entra en vigor el acuerdo de asociación económica integral entre Emiratos y Azerbaiyán

ABU DABI, 15 de abril de 2026 (WAM) — El Acuerdo de Asociación Económica Integral (CEPA, por sus siglas en inglés) entre Emiratos Árabes Unidos y Azerbaiyán ha entrado oficialmente en vigor, lo que supone un avance significativo en las relaciones económicas entre ambos países.

El acuerdo impulsará los flujos comerciales bilaterales, generará nuevas oportunidades de inversión y de empresas conjuntas, y abrirá un amplio abanico de posibilidades para el tejido empresarial emiratí en una economía con alto potencial situada en una región de importancia estratégica.

Mediante la eliminación o reducción de aranceles sobre la mayoría de bienes y servicios, el CEPA facilitará un mayor acceso a los mercados y una mayor proyección internacional para los exportadores de ambos países, además de reforzar la colaboración del sector privado y apoyar a emprendedores y pymes.

Se trata, además, del primer acuerdo comercial de Azerbaiyán que incluye un capítulo sobre servicios, cuyas disposiciones se espera que generen importantes oportunidades en sectores como las finanzas, la consultoría, la construcción y los servicios profesionales.

El ministro de Comercio Exterior, Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, señaló que el acuerdo “marca un momento transformador en las relaciones bilaterales y permitirá aumentar los intercambios comerciales, abrir nuevas oportunidades de inversión y fomentar una mayor colaboración del sector privado en sectores clave, especialmente en logística, energías renovables y manufactura avanzada”.

“Azerbaiyán ocupa una posición estratégica en las rutas comerciales norte-sur y, al integrar nuestras visiones económicas, podemos reforzar la resiliencia y lograr un crecimiento sostenible en un mercado global en rápida transformación”, añadió.

Emiratos es el principal socio comercial árabe de Azerbaiyán, al concentrar el 40% de su comercio con la región de Oriente Próximo y Norte de África. Además, es el mayor inversor árabe en el país, con inversiones superiores a los 1.000 millones de dólares, lo que pone de relieve el amplio potencial de cooperación económica.

El comercio exterior no petrolero entre ambos países ya ha mostrado un crecimiento sólido, con un aumento del 31,4% en los últimos dos años hasta superar los 2.200 millones de dólares en 2025, lo que refleja la fortaleza de esta relación bilateral.

Este acuerdo se suma al programa global de comercio de Emiratos y se alinea con su estrategia de diversificación económica, consolidando años de cooperación entre ambos países.