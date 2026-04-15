Un equipo médico indonesio se incorpora al hospital flotante de Emiratos en Al Arish

AL ARISH, 15 de abril de 2026 (WAM) — El hospital flotante de Emiratos Árabes Unidos en Al Arish, Egipto, ha recibido a un nuevo grupo de médicos indonesios en el marco de la operación Chivalrous Knight 3, reforzando los esfuerzos sanitarios y humanitarios del país para atender a los palestinos procedentes de la Franja de Gaza.

El equipo indonesio ha comenzado a trabajar junto al personal médico y administrativo emiratí, contribuyendo a mejorar los servicios de atención, reforzar la preparación del personal sanitario y ampliar la capacidad del hospital para tratar distintos tipos de casos y lesiones.

La llegada de este nuevo contingente refleja la cooperación humanitaria y médica entre Emiratos e Indonesia, y subraya su compromiso conjunto con el apoyo a la población palestina y la mitigación de su sufrimiento en un contexto de gran dificultad.

El hospital flotante de Al Arish, una de las principales iniciativas humanitarias y sanitarias impulsadas por Emiratos en el marco de la operación Chivalrous Knight 3, continúa prestando atención a pacientes palestinos llegados desde Gaza mediante un sistema integral de equipos médicos y administrativos especializados, que ofrecen diagnóstico, tratamiento, intervenciones quirúrgicas y seguimiento.