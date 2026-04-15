Bain Capital abre oficina en el centro financiero internacional de Abu Dabi

ABU DABI, 15 de abril de 2026 (WAM) — La firma global de inversión privada Bain Capital anunció este miércoles la apertura de una oficina en ADGM, el centro financiero internacional de Abu Dabi.

La nueva sede se apoya en las relaciones que la compañía mantiene desde hace años en Oriente Próximo y refleja su compromiso de seguir invirtiendo, colaborando e impulsando el crecimiento en sectores prioritarios de la región.

La oficina reforzará la captación de capital y el desarrollo de relaciones a largo plazo con inversores regionales dentro de la plataforma global de Bain Capital. Asimismo, apoyará la expansión de determinadas empresas de su cartera en Oriente Próximo, facilitando su conexión con capital, clientes, talento y socios estratégicos, especialmente en sectores como la aviación, la sanidad, las infraestructuras digitales y la tecnología financiera.

También permitirá a la firma evaluar de forma progresiva nuevas oportunidades de inversión directa en la región a medida que evolucionen los mercados.

La oficina de Abu Dabi actuará como centro regional para profundizar la presencia de la compañía en Oriente Próximo y reforzar su conexión con su red global.

“El grupo ha construido relaciones de confianza en la región durante décadas, basadas en valores compartidos, una visión a largo plazo y la convicción de que Oriente Próximo desempeña un papel cada vez más relevante en los mercados globales”, afirmó David Gross, socio director de Bain Capital.

Añadió que establecerse en Abu Dabi “es un paso natural” que refuerza la capacidad de la firma para atender a inversores, apoyar a las empresas participadas y colaborar con distintos actores para generar valor a largo plazo. “Como centro financiero global con una visión clara, un sólido marco regulatorio y gran conectividad, Abu Dabi ofrece una plataforma idónea para ampliar nuestra presencia”, señaló.

Por su parte, Tom Sargeant, socio y responsable de relaciones con inversores en Asia-Pacífico y Oriente Próximo, destacó que muchas de las principales instituciones de la región llevan años invirtiendo en los fondos de la firma, lo que ha dado lugar a colaboraciones estratégicas más amplias. “La oficina de Abu Dabi refuerza nuestra capacidad para trabajar estrechamente con nuestros socios en la región”, afirmó.

El presidente de ADGM, Ahmed Jasim Al Zaabi, dio la bienvenida a Bain Capital y subrayó que cada vez más firmas financieras globales sitúan en Abu Dabi sus estrategias de crecimiento regional. “Esto refleja la atracción de mercados caracterizados por claridad regulatoria, solidez institucional y estabilidad a largo plazo. ADGM ofrece esa base, con un marco legal robusto, acceso a capital y un entorno diseñado para apoyar a inversores globales”, indicó.

Añadió que la presencia de Bain Capital refuerza el papel de Abu Dabi como plataforma que conecta el capital internacional con oportunidades regionales y facilita la creación de alianzas duraderas.

La apertura de la oficina se produce tras el acuerdo estratégico de la firma con la Oficina de Inversiones de Abu Dabi (ADIO), en el marco del clúster de tecnología financiera, seguros, activos digitales y alternativos (FIDA), lo que refuerza su compromiso con el desarrollo de infraestructuras y servicios financieros de nueva generación y con la evolución del ecosistema inversor de la región.