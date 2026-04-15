La Unión General de Mujeres participa en una conferencia empresarial entre Emiratos y China en Pekín

PEKÍN, 15 de abril de 2026 (WAM) — Una delegación de la Unión General de Mujeres (GWU, por sus siglas en inglés) participó en la Conferencia de Promoción Empresarial Emiratos-China, organizada por la Embajada de Emiratos Árabes Unidos en Pekín en colaboración con el Ministerio de Comercio Exterior.

Bajo el lema “De la visión al valor”, el encuentro reunió a altos cargos, líderes empresariales e inversores de ambos países con el objetivo de reforzar los lazos económicos y comerciales y explorar oportunidades de cooperación en sectores prioritarios como la inversión, las finanzas, la energía y la sostenibilidad, la industria, la agricultura y la seguridad alimentaria, la logística y la tecnología, la aviación y el comercio, además del comercio minorista, la investigación y la innovación.

La conferencia sirvió también como plataforma de diálogo e intercambio de conocimientos para impulsar asociaciones y ampliar la cooperación económica.

La secretaria general de la Unión General de Mujeres, Noura Khalifa Al Suwaidi, destacó que el encuentro refleja el fortalecimiento de las relaciones entre Emiratos y China, en las que el empoderamiento femenino constituye un pilar clave de la cooperación estratégica.

Según explicó, las iniciativas impulsadas por la organización buscan reforzar la participación económica de las mujeres y apoyar su papel en el desarrollo, en línea con la visión de la jequesa Fatima bint Mubarak, conocida como la “Madre de la Nación”, presidenta de la Unión General de Mujeres, del Consejo Supremo para la Maternidad y la Infancia y de la Fundación para el Desarrollo de la Familia.

Al Suwaidi subrayó que el Consejo Empresarial de Mujeres Emiratos-China refleja la madurez de las relaciones bilaterales y ofrece una plataforma institucional para potenciar el papel de las emprendedoras en la economía global.

La consejera Amna Alhammadi, jefa adjunta de misión en la Embajada de Emiratos en Pekín, señaló que las relaciones bilaterales se basan en la confianza, el respeto mutuo y objetivos de desarrollo compartidos, con el empoderamiento de las mujeres como elemento central de la cooperación futura.

Por su parte, Ghalia Ali Al Mannai, responsable de Asuntos Estratégicos y de Desarrollo de la GWU, afirmó que esta asociación representa un modelo avanzado de cooperación económica basado en la innovación y el conocimiento, que favorece las oportunidades de inversión y la expansión empresarial.

La conferencia acogió además el primer encuentro del Consejo Empresarial de Mujeres Emiratos-China, con la participación de más de 100 entidades, así como la firma de varios memorandos de entendimiento entre la GWU e instituciones económicas chinas.

Asimismo, se presentó una guía de gobernanza para los consejos empresariales de mujeres emiratíes en el extranjero, con el objetivo de apoyar su creación y funcionamiento conforme a las mejores prácticas.

China es el primer destino internacional de esta iniciativa, tras la creación del Consejo Empresarial de Mujeres Emiratos-China en noviembre de 2025 para ampliar las oportunidades de inversión y reforzar las alianzas económicas.

La iniciativa se enmarca en la visión “50:50” de la Madre de la Nación, orientada a fortalecer el papel global de la mujer emiratí y a ampliar su contribución al desarrollo económico internacional.