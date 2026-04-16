Emiratos se consolida como uno de los principales centros globales de inteligencia artificial, según el AI Index 2026

ABU DABI, 16 de abril de 2026 (WAM) — Emiratos Árabes Unidos ha sido reconocido como uno de los principales polos mundiales de inteligencia artificial, según el informe AI Index 2026 elaborado por el Instituto de Inteligencia Artificial Centrada en el Ser Humano de la Universidad de Stanford.

El estudio destaca que el país se sitúa entre los líderes en apoyo institucional a la estrategia, la concienciación y la gobernanza en materia de inteligencia artificial, con un sólido desempeño en indicadores globales como capacidades, empleo, adopción y talento.

Asimismo, señala que Emiratos presenta niveles de adopción de inteligencia artificial superiores a los esperados en relación con su PIB per cápita, en línea con países como Singapur, y mantiene una posición destacada a nivel mundial en capacidades en este ámbito.

Más del 80% de los empleados en el país utiliza regularmente herramientas de inteligencia artificial en su trabajo, con altos niveles de confianza, según el informe, que añade que Emiratos se encuentra entre los países con mayor crecimiento en competencias de ingeniería en IA, con un desarrollo técnico que supera al de la concienciación general.

En cuanto al talento, el documento indica que la concentración de especialistas en inteligencia artificial en Emiratos aumentó más de un 100% entre 2019 y 2025, situándose además entre los países con mayor atracción neta de talento, con aproximadamente 4,4 profesionales por cada 10.000 usuarios de LinkedIn.

El informe también señala que las ofertas de empleo relacionadas con la inteligencia artificial representaron alrededor del 2,87% del total en 2025, lo que sitúa al país entre los líderes globales en demanda de este tipo de perfiles.

El estudio subraya además el compromiso de Emiratos con la integración de la inteligencia artificial en la educación a través de la Estrategia Nacional de IA 2031, destacando que esta materia se ha incorporado como obligatoria en todos los niveles educativos desde el curso 2025-2026, incluyendo contenidos como datos, algoritmos, innovación y ética.

En el ámbito de la investigación, el informe destaca el papel del Instituto de Innovación Tecnológica de Abu Dabi como uno de los principales centros mundiales en tecnología avanzada, especialmente en inteligencia artificial aplicada a través de los modelos Falcon.

El informe concluye que Emiratos continúa superando expectativas en la adopción de inteligencia artificial y mantiene una sólida presencia internacional, consolidando su posición como uno de los principales centros globales en este ámbito.