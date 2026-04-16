La economía china crece un 5% en el primer trimestre de 2026

PEKÍN, 16 de abril de 2026 (WAM) — El producto interior bruto (PIB) de China creció un 5% interanual en el primer trimestre de 2026, medio punto porcentual más que en el cuarto trimestre de 2025, según datos publicados este jueves por la Oficina Nacional de Estadística y recogidos por la agencia Xinhua.

El PIB del país alcanzó los 33,4 billones de yuanes (unos 4,87 billones de dólares) en ese periodo, de acuerdo con las cifras oficiales.

Durante el primer trimestre, “el crecimiento de la producción y la oferta se aceleró, la demanda del mercado siguió mejorando, el empleo se mantuvo en general estable y los precios repuntaron moderadamente, mientras que el desarrollo de alta calidad avanzó con un nuevo impulso positivo”, señaló el organismo en un comunicado. “La economía nacional ha comenzado el año con buen pie, mostrando mayor resiliencia y dinamismo”.

China registró un crecimiento del 5% en 2025 y se ha fijado como objetivo para 2026 una expansión de entre el 4,5% y el 5%, con la intención de superarlo en la práctica.