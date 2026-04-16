Shakhboot bin Nahyan participa en la conferencia internacional sobre Sudán en Berlín

BERLÍN, 16 de abril de 2026 (WAM) — El jeque Shakhboot bin Nahyan al Nahyan, ministro de Estado, participó en la tercera Conferencia Internacional sobre Sudán, celebrada en Berlín y organizada por Alemania, la Unión Europea, Francia, Reino Unido, Estados Unidos y la Unión Africana.

El encuentro refleja el impulso internacional para apoyar a Sudán y se basa en los resultados de las conferencias de París 2024 y Londres 2025, en el marco de los esfuerzos conjuntos para reforzar la seguridad y la estabilidad y avanzar hacia un proceso político liderado por civiles.

En un contexto en el que la población civil sigue siendo la principal afectada por el conflicto, la conferencia —coincidiendo con el tercer aniversario de la guerra en Sudán— buscó reforzar la respuesta humanitaria, impulsar los esfuerzos hacia un alto el fuego y apoyar una solución política integral y una transición dirigida por civiles.

Durante su intervención, el jeque Shakhboot subrayó la urgencia de poner fin a la guerra, que sigue causando un elevado coste humano, y condenó todas las violaciones cometidas por las partes en conflicto, insistiendo en la necesidad de proteger a la población civil.

Asimismo, reafirmó la posición firme de Emiratos Árabes Unidos desde el inicio de la crisis en abril de 2023, centrada en lograr un alto el fuego inmediato, incluida una tregua humanitaria entre las partes enfrentadas, avanzar hacia una solución pacífica mediante una transición civil independiente y hacer frente a la grave crisis humanitaria mediante el envío urgente de ayuda.

Indicó que, en el marco del denominado Quad, Emiratos ha defendido de forma reiterada una tregua humanitaria inmediata e incondicional que garantice el acceso sin restricciones de la ayuda en todo el país, permita alcanzar un alto el fuego permanente y respalde un proceso de transición hacia un Gobierno civil independiente de las partes enfrentadas y de grupos extremistas.

El ministro destacó además la importancia de los esfuerzos coordinados a nivel regional e internacional y la necesidad de intensificar todas las acciones para poner fin a la guerra civil, al tiempo que reiteró el compromiso de apoyar todas las iniciativas destinadas a aliviar el sufrimiento del pueblo sudanés y a respaldar sus aspiraciones de seguridad, estabilidad y una vida digna.

Al margen de la conferencia, el jeque Shakhboot mantuvo reuniones con varios responsables para analizar la situación regional y explorar vías de coordinación y cooperación en apoyo de la paz y la seguridad internacionales.

Emiratos reafirmó su compromiso firme de apoyar todos los esfuerzos destinados a abordar esta crisis y de trabajar junto a sus socios regionales e internacionales, especialmente en África, para garantizar la estabilidad y el desarrollo sostenible del pueblo sudanés, en línea con los valores de solidaridad humanitaria que caracterizan al país.