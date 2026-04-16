El oro sube impulsado por la debilidad del dólar

NUEVA YORK, 16 de abril de 2026 (WAM) — El precio del oro registró avances este jueves, apoyado por la debilidad del dólar y la caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense.

El oro al contado subió un 0,9% hasta los 4.830,82 dólares la onza a las 04.55 GMT.

Los futuros del oro en Estados Unidos para entrega en junio avanzaron un 0,6% hasta los 4.853,40 dólares.

Entre otros metales, la plata al contado subió un 2% hasta los 80,61 dólares la onza, el platino avanzó un 1,6% hasta los 2.143,08 dólares, y el paladio registró un alza del 1,4% hasta los 1.592,84 dólares.