Emiratos refuerza su compromiso con la seguridad nuclear en una reunión internacional de revisión

VIENA, 16 de abril de 2026 (WAM) — Emiratos Árabes Unidos presentó su décimo informe nacional en la reunión de revisión de las partes contratantes de la Convención sobre Seguridad Nuclear (CNS), celebrada en la sede del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

La delegación emiratí expuso el informe en el marco del proceso de revisión previsto por la Convención, destacando el compromiso del país con los más altos estándares de seguridad nuclear, transparencia y cooperación internacional.

El informe detalla las medidas legislativas, regulatorias y operativas adoptadas para cumplir con las obligaciones derivadas de la Convención y subraya los avances logrados desde el anterior ciclo de revisión, entre ellos la entrada en plena operación comercial de las cuatro unidades de la central nuclear de Barakah, un hito clave del programa nuclear pacífico del país.

Asimismo, pone de relieve la solidez y evolución continua del marco regulador emiratí.

Durante el periodo analizado, la Autoridad Federal de Regulación Nuclear (FANR) actualizó normativas clave, con requisitos reforzados en materia de protección física y ciberseguridad de instalaciones nucleares, y mejoró los sistemas de certificación del personal operador.

Además, la FANR emitió nuevas guías regulatorias para reforzar la seguridad y el transporte seguro de materiales radiactivos, al tiempo que avanzó en un plan regulador estratégico para el periodo 2025-2029 orientado a afrontar tecnologías emergentes y futuras necesidades.

Por su parte, Nawah Energy Company (operadora de ENEC) registró mejoras continuas en el rendimiento operativo, incluida la ejecución eficaz de las paradas para recarga de combustible y el mantenimiento seguro de la central de Barakah.

La compañía reforzó también la cultura de seguridad nuclear mediante evaluaciones independientes y la implicación del personal, al tiempo que impulsó la formación de una plantilla nacional altamente cualificada a través de programas estructurados. Asimismo, contribuyó al desarrollo de la cadena de suministro nuclear del país mediante alianzas estratégicas, apoyando la seguridad energética a largo plazo y el desarrollo económico sostenible.

Durante la presentación, Emiratos destacó avances en infraestructuras regulatorias y en el desarrollo del capital humano y de las capacidades nacionales.

El informe subraya además el enfoque proactivo del país en la adopción de mejores prácticas internacionales, incluida su alineación con los estándares de seguridad del OIEA y la aplicación de los principios de la Declaración de Viena sobre Seguridad Nuclear.

También reafirma el compromiso de mejora continua, mediante la aplicación de recomendaciones de revisiones anteriores, el refuerzo de los sistemas de preparación ante emergencias y el impulso a la investigación y la innovación para garantizar la seguridad y sostenibilidad del sector a largo plazo.

“El décimo informe nacional refleja nuestro compromiso sostenido con los más altos estándares de seguridad nuclear, respaldado por un marco regulador sólido y en constante evolución”, afirmó el director general de la FANR, Christer Viktorsson. “También pone de manifiesto los avances del país en la operación segura de Barakah y refuerza nuestro papel como contribuyente responsable y transparente al sistema global de seguridad nuclear”.

La Convención sobre Seguridad Nuclear es un instrumento internacional jurídicamente vinculante que tiene como objetivo garantizar un alto nivel de seguridad en las centrales nucleares a nivel mundial mediante medidas nacionales y cooperación internacional.

Los países firmantes deben presentar informes periódicos sometidos a revisión entre pares, lo que favorece la transparencia y el intercambio de buenas prácticas.

Emiratos se adhirió a la Convención en 2009 y participa activamente en sus procesos de revisión, reafirmando su papel como miembro comprometido de la comunidad nuclear internacional.