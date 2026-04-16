El Banco Central de Emiratos destaca en Washington su enfoque proactivo para reforzar la resiliencia financiera

WASHINGTON, 16 de abril de 2026 (WAM) — El Banco Central de Emiratos Árabes Unidos (CBUAE) participó en las reuniones de primavera de 2026 del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, así como en los encuentros del G20, el G24 y los BRICS, celebrados en Washington entre el 13 y el 18 de abril.

Las reuniones contaron con la presencia de gobernadores de bancos centrales, ministros de Finanzas y representantes de instituciones financieras internacionales.

El gobernador del CBUAE, Khaled Mohamed Balama, encabezó la delegación emiratí en diversas reuniones ministeriales y sesiones de diálogo de alto nivel. La delegación incluyó a Ebrahim Obaid Al Zaabi, subgobernador para Política Monetaria y Estabilidad Financiera; Ahmed Saeed Al Qamzi, subgobernador para Supervisión Bancaria y de Seguros, y Mohamed Al Marzooqi, responsable de Relaciones Internacionales, además de otros altos cargos.

Balama pronunció el discurso principal de Emiratos en la reunión de alto nivel de la región de Oriente Próximo, Norte de África y Pakistán (MENAP) con el FMI, en la que participó la directora gerente del organismo, Kristalina Georgieva.

En su intervención abordó la evolución de la economía global, los desafíos geopolíticos y sus repercusiones a escala regional e internacional, y destacó el papel proactivo de Emiratos en la protección de la resiliencia de sectores clave.

Asimismo, reafirmó los esfuerzos del país por desarrollar marcos proactivos destinados a mejorar la eficiencia del sistema financiero, entre ellos el paquete de resiliencia de instituciones financieras lanzado por el banco central en marzo, una iniciativa pionera en la región que ha contribuido a reforzar la solidez y sostenibilidad del sector.

El gobernador también encabezó la participación emiratí en las reuniones del Grupo Intergubernamental de los Veinticuatro sobre Asuntos Monetarios Internacionales y Desarrollo (G-24).

Al margen de los encuentros, Balama y la delegación mantuvieron varias reuniones bilaterales con gobernadores de bancos centrales y responsables de instituciones financieras internacionales. Entre ellas, encuentros con el gobernador del banco central de Estonia, Madis Müller, y con la gobernadora del Banco Nacional de Georgia, Natia Turnava, en los que abordaron el refuerzo de la cooperación monetaria y financiera, intercambiaron puntos de vista sobre prioridades futuras y exploraron oportunidades para desarrollar la infraestructura financiera.

Esta participación refleja el papel del banco central emiratí en el diálogo internacional sobre el futuro de la economía global y la estabilidad financiera, y subraya la posición de Emiratos como socio activo en los esfuerzos por promover la estabilidad económica y financiera a nivel regional e internacional.