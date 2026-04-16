El Consejo Nacional Federal participa en la red parlamentaria del Movimiento de Países No Alineados en Estambul

ESTAMBUL, 16 de abril de 2026 (WAM) — Ahmed Mir Hashim Khouri y Khalid Omar Al Kharji, miembros de la delegación parlamentaria del Consejo Nacional Federal (FNC) ante la Unión Interparlamentaria (UIP), participaron en la quinta conferencia de la red parlamentaria del Movimiento de Países No Alineados.

El encuentro se celebró en el marco de la 152ª Asamblea de la UIP, organizada por la Gran Asamblea Nacional de Turquía entre el 14 y el 19 de abril de 2026 en Estambul.

Durante la intervención del FNC, Khouri subrayó que la actual coyuntura exige posiciones parlamentarias claras y responsables que rechacen la escalada y las tensiones, y que promuevan soluciones pacíficas y el diálogo como opción estratégica para resolver conflictos.

El parlamentario destacó la importancia de reforzar la coordinación entre los países del Movimiento de Países No Alineados para afrontar desafíos comunes y respaldar los esfuerzos internacionales orientados a garantizar la seguridad, la estabilidad y el desarrollo sostenible.

Asimismo, insistió en la necesidad de condenar los ataques iraníes contra Emiratos Árabes Unidos, otros países del Consejo de Cooperación del Golfo y Jordania, que han afectado a infraestructuras y objetivos civiles, y los calificó de flagrante violación del derecho internacional y de amenaza directa para la seguridad y la estabilidad de los Estados, así como para la población civil.

Khouri subrayó que la protección de las infraestructuras vitales constituye una responsabilidad fundamental de la comunidad internacional en contextos de conflicto.