EDGE e Indra sellan una alianza para la producción de radares en Brasil

SÃO PAULO, 16 de abril de 2026 (WAM) — El grupo EDGE, uno de los principales conglomerados mundiales en defensa y tecnología avanzada, y el grupo Indra firmaron un memorando de entendimiento para explorar conjuntamente el desarrollo y la producción de sistemas de radar de nueva generación en Brasil.

La firma tuvo lugar en el marco de la feria LAAD Security 2026, celebrada entre el 14 y el 16 de abril en São Paulo.

El acuerdo sienta las bases de una colaboración estratégica tripartita que combina la reconocida experiencia de Indra en tecnologías de radar e integración de sistemas, las capacidades industriales y tecnológicas de SIATT y el alcance global de EDGE en el mercado de defensa, junto con su experiencia en fabricación avanzada.

La iniciativa abre la puerta a la creación de un nuevo ecosistema de producción de radares en Brasil, impulsando el desarrollo de capacidades soberanas, la transferencia de tecnología y la generación de empleo altamente cualificado en la industria nacional de defensa.

Este acuerdo constituye un nuevo paso en la creciente relación estratégica entre EDGE e Indra, que se ha reforzado de forma constante desde 2023, incluyendo proyectos conjuntos en Abu Dabi en el ámbito del desarrollo de radares y la guerra electrónica, así como el reciente acuerdo para establecer una nueva planta de fabricación en España de municiones merodeadoras y armamento inteligente. El memorando firmado en São Paulo extiende ahora esta cooperación a América Latina.