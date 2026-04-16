Los líderes de Emiratos felicitan a To Lam por su elección como presidente de Vietnam

ABU DABI, 16 de abril de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed al Nahyan, envió un mensaje de felicitación a To Lam, secretario general del Partido Comunista de Vietnam, con motivo de su elección como presidente de la República Socialista de Vietnam.

El jeque Mohammed bin Rashid al Maktoum, vicepresidente, primer ministro y gobernante de Dubái, y el jeque Mansour bin Zayed al Nahyan, vicepresidente, viceprimer ministro y presidente de la Corte Presidencial, remitieron mensajes similares tanto al nuevo presidente vietnamita como al primer ministro, Le Minh Hung.