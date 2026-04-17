Emiratos acoge el anuncio de alto el fuego entre Líbano e Israel y valora los esfuerzos de EE UU

ABU DABI, 17 de abril de 2026 (WAM) — Emiratos Árabes Unidos acogió el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de un acuerdo de alto el fuego entre Líbano e Israel, y elogió los esfuerzos diplomáticos liderados por Washington para facilitarlo.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores expresó su esperanza de que este paso contribuya a crear un entorno favorable a la estabilidad regional y subrayó la importancia de mantener una coordinación internacional eficaz para evitar una nueva escalada y reducir las consecuencias humanitarias y de seguridad en la región.

El ministerio reafirmó asimismo la plena solidaridad de Emiratos con el Gobierno de Líbano y su apoyo en este momento crítico, incluyendo los esfuerzos para garantizar que las armas estén exclusivamente en manos del Estado y para desmantelar organizaciones terroristas, al considerar que se trata de un paso clave para reforzar la seguridad y la estabilidad nacionales.

Emiratos reiteró su compromiso con la unidad, la soberanía y la integridad territorial de Líbano, así como su respaldo al pueblo libanés en sus aspiraciones de seguridad, estabilidad, desarrollo y prosperidad.