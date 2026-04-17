Los metales preciosos retroceden ante la fortaleza del dólar

NUEVA YORK/LONDRES, 17 de abril de 2026 (WAM) — Los precios del oro y la plata registraron descensos durante la sesión del jueves, en un contexto de reajuste de posiciones por parte de los inversores ante la evolución de los indicadores económicos y el fortalecimiento del dólar.

El oro para entrega en junio cerró en 4.811,40 dólares por onza, lo que supone una caída de 12,20 dólares, o un 0,25%.

La plata sufrió una presión vendedora más intensa y tuvo un peor comportamiento relativo. El precio de este metal, tanto industrial como de inversión, cayó en 1,029 dólares, o un 1,29%, hasta situarse en 78,885 dólares por onza.