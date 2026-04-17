Emiratos competirá con 31 atletas en los VI Juegos Asiáticos de Playa en China

SANYA (CHINA), 17 de abril de 2026 (WAM) — Emiratos Árabes Unidos participará en la sexta edición de los Juegos Asiáticos de Playa, que se celebrarán en Sanya (China) del 22 al 30 de abril, con una delegación de 31 atletas que competirán en cuatro disciplinas: jiu-jitsu, vela, fútbol playa y natación en aguas abiertas.

China acogerá por segunda vez este evento, tras la edición celebrada en Haiyang en 2012.

La cita de Sanya reunirá a 1.790 deportistas de 45 comités olímpicos nacionales de Asia, que competirán en 14 deportes, 15 disciplinas y 61 pruebas.

Las ceremonias de apertura y clausura tendrán lugar en el Ring Theatre del parque de los Juegos Asiáticos de Playa, situado en la zona de Tianya Haijiao.

La delegación avanzada del Comité Olímpico de Emiratos llegó a Sanya el pasado miércoles para supervisar los preparativos de cara a la llegada del equipo nacional, cuya participación comenzará con la selección de fútbol playa, encuadrada en el grupo B junto a Arabia Saudí, Tailandia e Irán.

Desde su debut en Bali en 2008, Emiratos ha logrado un total de 28 medallas en esta competición: 11 de oro, ocho de plata y nueve de bronce. El país ha participado en todas las ediciones, siendo Phuket 2014 la más exitosa, con un total de 12 medallas.

La edición de Da Nang en 2016 también marcó un hito, cuando la atleta de jiu-jitsu Wudayma Al Yafei logró una medalla de bronce, convirtiéndose en la primera emiratí en subir al podio en la historia de los Juegos Asiáticos de Playa.

El secretario general del Comité Olímpico de Emiratos, Faris Mohammed Al Mutawa, subrayó la importancia de intensificar los preparativos para garantizar un rendimiento acorde a las expectativas en esta competición continental, en la que los atletas emiratíes han logrado resultados destacados.

Al Mutawa expresó su confianza en que la delegación continúe esta trayectoria y amplíe el historial de éxitos del país desde su primera participación en 2008.

Asimismo, destacó la visión del presidente del Comité Olímpico de Emiratos, el jeque Mansoor bin Mohammed bin Rashid al Maktoum, así como el seguimiento del ministro de Deportes, Ahmad Belhoul al Falasi, vicepresidente del organismo, en el apoyo a la participación de los equipos nacionales en competiciones internacionales.

Los Juegos Asiáticos de Playa se celebraron por primera vez en Bali en 2008, seguidos de las ediciones de Mascate (2010), Haiyang (2012), Phuket (2014) y Da Nang (2016), antes de esta sexta edición en Sanya.