Dubai South introduce incentivos para mantener el impulso económico

DUBÁI, 17 de abril de 2026 (WAM) — Dubai South anunció un nuevo paquete de incentivos dirigido a las empresas que operan en su zona franca, con el objetivo de reforzar su apoyo al tejido empresarial y mantener el dinamismo económico.

La iniciativa, alineada con los esfuerzos del Consejo de Zonas Francas de Dubái para mejorar la competitividad y resiliencia de este ecosistema, incluye una serie de medidas orientadas a facilitar la continuidad de la actividad y aliviar los requisitos operativos de las compañías.

Entre los incentivos figuran el apoyo a la creación de nuevas empresas, facilidades para la renovación de licencias y la exención de multas por retrasos en dichas renovaciones.

“El objetivo es seguir respaldando a nuestra comunidad empresarial mediante medidas que favorezcan el crecimiento y la continuidad”, afirmó Nabil Al Kindi, consejero delegado del grupo Dubai South.

Añadió que esta iniciativa se suma a los esfuerzos recientes para apoyar a las pequeñas y medianas empresas en el Business Park, y que está en línea con la visión estratégica de Emiratos y con la iniciativa “Dubai South in Motion”, destinada a mantener el impulso empresarial y reforzar la confianza.

Dubai South continúa atrayendo a empresas regionales e internacionales gracias a su ubicación estratégica, su infraestructura integrada y un entorno empresarial diseñado para apoyar el crecimiento a largo plazo.