Emiratos acoge la decisión de la OMI que reafirma el derecho de tránsito y condena el cierre del estrecho de Ormuz por Irán

ABU DABI, 17 de abril de 2026 (WAM) — Emiratos Árabes Unidos acogió la decisión del Comité Jurídico de la Organización Marítima Internacional (OMI), adoptada en su 113ª sesión, en la que se condena enérgicamente el cierre efectivo del estrecho de Ormuz por parte de Irán, así como sus ataques y amenazas contra buques en la región y en territorios de países del Golfo y de Jordania.

El comité condenó también las amenazas iraníes relacionadas con la colocación de minas en el estrecho y sus alrededores, así como el sistema de peajes impuesto a las embarcaciones que transitan por esta vía.

En su decisión, presentada por Emiratos, el Comité Jurídico afirmó que estas acciones vulneran el derecho de paso en tránsito por el estrecho, que no debe ser obstaculizado, y exigió a Irán que cese sus ataques, retire cualquier mina marítima y cumpla con sus obligaciones conforme al derecho internacional, en particular garantizando el libre tránsito de los buques.

El representante permanente de Emiratos ante la OMI, Mohamed Khamis Saeed Al Kaabi, valoró la decisión y afirmó que el comité “ha actuado unido en defensa de un orden marítimo internacional basado en principios y ha reafirmado el derecho de paso en este corredor vital”. Añadió que la comunidad internacional no se dejó convencer por los intentos de Irán de justificar sus acciones.

Al igual que el Consejo de la OMI, el comité consideró que los ataques y amenazas de Irán son contrarios a los objetivos de la organización y suponen un grave peligro para la vida, especialmente de los marinos, así como un riesgo significativo para el medio marino, e instó a Teherán a abstenerse de cualquier acción que interfiera con la navegación internacional.

El comité invitó además al secretario general de la OMI a supervisar los incidentes y su impacto en el transporte marítimo, la seguridad de los marinos, el medio ambiente, el comercio y la logística, con el fin de exigir responsabilidades.

La decisión se produce tras la adoptada el pasado 27 de marzo por el Comité de Facilitación de la OMI, que expresó su preocupación por el impacto de los ataques contra buques mercantes y solicitó medidas para facilitar la evacuación segura de embarcaciones atrapadas en la región.