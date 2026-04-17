El presidente y los vicepresidentes de Emiratos felicitan a Romuald Wadagni por su victoria electoral en Benín

ABU DABI, 17 de abril de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed al Nahyan, envió un mensaje de felicitación a Romuald Wadagni con motivo de su victoria en las elecciones presidenciales de la República de Benín.
El jeque Mohammed bin Rashid al Maktoum, vicepresidente, primer ministro y gobernante de Dubái, y el jeque Mansour bin Zayed al Nahyan, vicepresidente, viceprimer ministro y presidente de la Corte Presidencial, remitieron asimismo mensajes similares de felicitación al presidente electo.