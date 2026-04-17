Etihad Airways anuncia una importante expansión de su red en África

ABU DABI, 17 de abril de 2026 (WAM) — Etihad Airways anunció este viernes una significativa ampliación de su red en África, con la incorporación de nuevas rutas desde Abu Dabi hacia la República Democrática del Congo, Eritrea, Ghana, Nigeria y Zimbabue, en el marco de su estrategia de crecimiento global.

Las nuevas conexiones reflejan la apuesta de la compañía por mercados de alto crecimiento y buscan reforzar la conectividad en ámbitos como el comercio, la carga y la movilidad.

La expansión se apoya en el reciente impulso de la aerolínea en China, que incluye el aumento de frecuencias y el fortalecimiento de su alianza con China Eastern Airlines. En conjunto, estas iniciativas consolidan a Abu Dabi como un punto clave de conexión entre África, India y Asia, facilitando el movimiento de bienes, inversiones y personas entre algunas de las regiones de mayor crecimiento del mundo.

La estrategia también responde al fortalecimiento de los vínculos económicos entre Emiratos y África, con un aumento de las relaciones comerciales y de inversión en sectores como la energía, las infraestructuras, la minería y la logística. Abu Dabi busca así reforzar su papel como plataforma para este intercambio.

En paralelo, la expansión complementa la alianza estratégica de Etihad con Ethiopian Airlines, que este mes celebra su 80 aniversario, y que contribuye a mejorar la conectividad en el continente africano.

El consejero delegado de Etihad Airways, Antonoaldo Neves, afirmó que África representa “un paso natural” en la expansión de la red de la compañía, al tratarse de mercados con una demanda sólida impulsada por el comercio, la inversión y el crecimiento demográfico.

Neves señaló que la demanda de conectividad aérea en mercados africanos clave supera actualmente la oferta disponible, especialmente en los segmentos vinculados al transporte de mercancías y al comercio, y que esta expansión responde a esa oportunidad estructural.

Añadió que la ampliación de la red, junto con el crecimiento en China, permitirá crear un corredor más eficiente entre África, Oriente Próximo y Asia a través de Abu Dabi, facilitando viajes más rápidos para los pasajeros y un acceso más directo y fiable para el transporte de mercancías.

Las nuevas rutas ofrecerán conexiones directas entre los mercados africanos y Abu Dabi, además de facilitar enlaces con una sola escala hacia China, India, el resto de Asia y Oriente Próximo.