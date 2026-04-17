En representación del presidente de Emiratos, Shakhboot bin Nahyan asiste a la investidura del presidente de la República del Congo

BRAZZAVILLE, 17 de abril de 2026 (WAM) — En representación del presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed al Nahyan, el jeque Shakhboot bin Nahyan al Nahyan, ministro de Estado, asistió a la ceremonia de investidura de Denis Sassou Nguesso como presidente de la República del Congo.

El acto se celebró en la capital, Brazzaville, tras su reelección para un nuevo mandato presidencial.

Shakhboot bin Nahyan trasladó a Nguesso los saludos del presidente emiratí, así como del jeque Mohammed bin Rashid al Maktoum, vicepresidente, primer ministro y gobernante de Dubái, y del jeque Mansour bin Zayed al Nahyan, vicepresidente, viceprimer ministro y presidente de la Corte Presidencial, junto con sus felicitaciones y deseos de progreso y prosperidad para el Gobierno y el pueblo congoleños.

El ministro reafirmó el compromiso compartido de ambos países de reforzar las relaciones bilaterales y avanzar en intereses comunes, especialmente en el marco del Acuerdo de Asociación Económica Integral (CEPA) entre ambas naciones.

Por su parte, el presidente Nguesso trasladó sus saludos a los dirigentes emiratíes y expresó sus deseos de progreso y desarrollo para Emiratos Árabes Unidos.

Asimismo, agradeció la participación de Emiratos en la ceremonia y reiteró su voluntad de impulsar la cooperación bilateral en beneficio de ambos países y sus pueblos.