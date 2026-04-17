El presidente de Emiratos se reúne con el gobernante de Fuyaira e inspecciona el puerto

FUYAIRA, 17 de abril de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed al Nahyan, se reunió este viernes con el gobernante de Fuyaira, el jeque Hamad bin Mohammed al Sharqi.

Durante el encuentro, ambos dirigentes abordaron diversas cuestiones de interés nacional en el contexto del desarrollo continuo del país y subrayaron que las aspiraciones de la población siguen siendo el eje central de la acción del Gobierno y de los planes de desarrollo presentes y futuros.

Asimismo, destacaron los valores que caracterizan a la sociedad emiratí, señalando su papel en el fortalecimiento de la cohesión y la unidad, así como en la capacidad de hacer frente a los desafíos. Ambos expresaron sus deseos de progreso y prosperidad continuados para el país, junto con estabilidad y seguridad duraderas.

Posteriormente, el presidente, acompañado por el gobernante de Fuyaira, visitó el puerto de la ciudad, donde examinó las operaciones y las medidas adoptadas para garantizar la continuidad de la actividad con altos niveles de eficiencia.

Ambos subrayaron que el puerto de Fuyaira constituye un activo estratégico para Emiratos, al desempeñar un papel clave en el apoyo a la economía nacional y al mercado energético internacional, además de contribuir a reforzar la posición del país en el comercio global.

En la visita participaron también el príncipe heredero de Fuyaira, el jeque Mohammed bin Hamad bin Mohammed al Sharqi; el jeque Theyab bin Mohamed bin Zayed al Nahyan, vicepresidente de la Corte Presidencial para Desarrollo y Asuntos de los Héroes Caídos; el jeque Hamdan bin Mohamed bin Zayed al Nahyan, vicepresidente de la Corte Presidencial para Asuntos Especiales, así como varios ministros y altos cargos.