La policía de Dubái detiene a un fugitivo irlandés reclamado internacionalmente antes de su extradición

DUBÁI, 17 de abril de 2026 (WAM) — La policía de Dubái, en coordinación con el Ministerio del Interior de Emiratos Árabes Unidos, detuvo a un fugitivo irlandés buscado internacionalmente por su presunta implicación en una organización criminal dedicada a delitos transnacionales en su país de origen.

La detención se enmarca en los esfuerzos continuos para combatir el crimen organizado y perseguir a personas reclamadas a nivel internacional.

La operación se llevó a cabo tras la recepción de un expediente judicial remitido por las autoridades irlandesas en el que se detallaban los cargos contra el sospechoso y su papel dentro del grupo criminal. Posteriormente, la Fiscalía de Dubái emitió una orden de detención para iniciar los procedimientos legales previos a su extradición.

Según la policía, el sospechoso fue localizado y arrestado en un plazo de 48 horas desde la emisión de la orden, el 15 de abril, tras intensas labores de búsqueda, investigación y vigilancia.

La operación pone de relieve las capacidades avanzadas y la elevada eficacia operativa de las fuerzas de seguridad en Dubái y en el conjunto de Emiratos.

La policía de Dubái reafirmó su compromiso con los esfuerzos internacionales para combatir la delincuencia transfronteriza y perseguir a personas buscadas en otros países, y destacó la importancia de la cooperación con los organismos de seguridad a nivel global para reforzar el intercambio de información y frenar la expansión del crimen organizado.