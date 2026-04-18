La economía de Emiratos mantiene su crecimiento en 2026 impulsada por la fortaleza financiera

ABU DABI, 18 de abril de 2026 (WAM) — La economía de Emiratos Árabes Unidos mantuvo su trayectoria ascendente durante los primeros meses de 2026, apoyada por la solidez del sector financiero y bancario y por el aumento de los indicadores de comercio exterior e inversión, según datos oficiales e informes nacionales e internacionales.

El país ha reforzado su liderazgo sostenible tanto a nivel regional como global, consolidándose como un modelo de estabilidad y capacidad de adaptación ante los desafíos.

Según el Banco Central de Emiratos (CBUAE), los activos bancarios totales aumentaron un 1,1% en febrero hasta superar los 5,472 billones de dirhams, frente a los 5,414 billones registrados en enero.

El crédito total creció un 1,2% hasta los 2,63 billones de dirhams, impulsado por un aumento de 20.600 millones en el crédito interno. Los depósitos bancarios subieron un 1,9% hasta los 3,4 billones, con los depósitos de residentes aumentando un 1,7% hasta los 3,098 billones.

El sector financiero emiratí sigue mostrando una elevada estabilidad. A comienzos de marzo, el coeficiente de adecuación de capital se situaba en el 17%, mientras que el ratio de cobertura de liquidez superaba el 146,6%, muy por encima de los estándares internacionales.

Los bancos del país reforzaron su presencia en la lista de Forbes de los mejores bancos del mundo en 2026, que incluye entidades como First Abu Dhabi Bank (FAB), Abu Dhabi Commercial Bank (ADCB), Emirates Islamic, Emirates NBD y Commercial Bank of Dubai.

Las agencias internacionales de calificación han reiterado la solidez soberana del país. Moody’s mantuvo su nota Aa2 con perspectiva estable tras su revisión del 30 de marzo de 2026, mientras que S&P Global Ratings confirmó la calificación AA/A-1+ con perspectiva estable tanto en moneda local como extranjera.

S&P destacó que la economía emiratí se sustenta en una fuerte resiliencia fiscal y económica, con activos netos gubernamentales equivalentes al 184% del PIB en 2026 y activos líquidos en torno al 210% del PIB.

Emiratos continúa desarrollando su estrategia de comercio exterior en el marco del programa de Acuerdos de Asociación Económica Integral (CEPA), con el objetivo de elevar el comercio no petrolero a 4 billones de dirhams en 2031. En el primer trimestre de 2026 se firmaron acuerdos con Filipinas, Nigeria, la República Democrática del Congo y Gabón.

El país logró además avances en rankings internacionales, al entrar por primera vez en el grupo de los diez mayores exportadores de mercancías del mundo, situándose en novena posición según la Organización Mundial del Comercio.

El informe indica que el comercio exterior total alcanzó los 6 billones de dirhams en 2025, un 15% más que en 2024. El comercio de servicios superó por primera vez los 1,14 billones, mientras que el comercio de bienes no petroleros aumentó un 27% hasta los 3,8 billones.

Mubadala Investment Company reforzó la solidez de su cartera con activos por valor de 1,4 billones de dirhams y una rentabilidad acumulada superior al 10% a cinco y diez años.

Por su parte, ADNOC entró en la lista de las 100 marcas más valiosas del mundo, manteniéndose como la marca más valiosa de Emiratos por octavo año consecutivo. Su valor creció un 11% hasta los 21.130 millones de dólares, lo que supone un aumento de más del 350% desde 2017.

Dubái alcanzó además su mejor posición en el Índice Global de Centros Financieros (GFCI), al situarse en el séptimo lugar, lo que refuerza su papel como centro financiero internacional.

El número de empresas registradas en el país superó los 1,45 millones a finales de febrero.

En este contexto, la Cámara de Comercio de Dubái informó de la incorporación de 2.709 nuevas empresas en marzo de 2026. En Sharjah, el Departamento de Desarrollo Económico registró un aumento del 1% en licencias emitidas y renovadas en el primer trimestre, mientras que en Ajmán se concedieron 1.617 nuevas licencias y se renovaron 8.777, con un incremento interanual del 7%, reflejo de un entorno empresarial estable.

En el ámbito de la deuda soberana, la subasta de bonos del Tesoro denominados en dirhams correspondiente a marzo de 2026 alcanzó una emisión de 1.100 millones de dirhams, con una fuerte demanda que superó los 4.850 millones, unas 4,4 veces el volumen ofertado.