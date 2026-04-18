Los países del Golfo superan la media global en desarrollo sostenible, según GCC-Stat

MASCATE, 18 de abril de 2026 (WAM) — Los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) han logrado avances significativos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas, superando la media mundial, especialmente en los ámbitos de la salud, la educación y los servicios básicos, según datos del Centro Estadístico del CCG (GCC-Stat).

Los datos muestran que estos países han erradicado prácticamente la pobreza extrema, alcanzando niveles de vida superiores a los umbrales internacionales, respaldados por sistemas avanzados de protección social que garantizan la inclusión de toda la población.

En el ámbito sanitario, los indicadores reflejan un alto rendimiento. La tasa de mortalidad materna se situó en 19,9 por cada 100.000 nacidos vivos, frente al objetivo global de 70, mientras que la mortalidad infantil (menores de cinco años) fue de 10,8 por cada 1.000 nacidos vivos, frente a 25 a nivel mundial. La cobertura sanitaria universal alcanzó el 100%, frente al 68% global, y la cobertura de vacunación esencial también llegó al 100%, frente al 84% mundial.

Además, la densidad de médicos se elevó a 33,6 por cada 10.000 habitantes, frente a 18,7 a nivel global, lo que refleja la calidad y eficiencia de los sistemas sanitarios de la región.

En educación, los países del Golfo registraron tasas elevadas, con una alfabetización del 99,2% frente al 88% global, mientras que la escolarización en educación infantil alcanzó el 99,8%, frente al 74,4% mundial. Todos los centros educativos cuentan con servicios básicos y profesorado plenamente cualificado, lo que evidencia una inversión estratégica en capital humano.

En cuanto a infraestructuras, se han alcanzado avances destacados. El acceso al agua potable segura llega al 100% de la población, frente al 73,7% global, mientras que los servicios de saneamiento y tratamiento de aguas alcanzan niveles cercanos al 100% en varios países, reforzando la sostenibilidad ambiental y la salud pública.

Los indicadores también reflejan acceso universal a la electricidad (100%), frente al 91,7% global, junto con un creciente uso de tecnologías limpias.

En materia de seguridad y estabilidad, los países del CCG presentan niveles avanzados. La tasa de homicidios se sitúa en 0,6 por cada 100.000 habitantes, frente a 5,2 a nivel global, mientras que la tasa de víctimas de trata de personas alcanza 5,5 frente a 38 en el mundo. Asimismo, el registro de nacimientos es prácticamente universal, lo que refleja la eficacia de los sistemas institucionales y legales.

No obstante, los datos también señalan desafíos, como una elevada intensidad en el consumo energético en comparación con la media global, lo que pone de relieve la necesidad de mejorar la eficiencia y acelerar la transición hacia energías renovables.

Entre otros retos figuran una mayor prevalencia de desnutrición aguda infantil en menores de cinco años, con una tasa del 9,3% frente al 6,6% global, así como mayores niveles de residuos peligrosos per cápita y una baja participación del trabajo en el PIB, en torno al 36,6%, lo que apunta a la necesidad de mejorar la calidad de la nutrición, optimizar la gestión de recursos y aumentar la contribución del trabajo a la economía.