Saqr Ghobash valora el apoyo del Reino Unido a Emiratos y su condena de los ataques iraníes

ESTAMBUL, 18 de abril de 2026 (WAM) — El presidente del Consejo Nacional Federal (FNC), Saqr Ghobash, se reunió con el diputado británico Fabian Hamilton, presidente del Grupo del Reino Unido en la Unión Interparlamentaria (UIP), al margen de la 152ª Asamblea de la organización en Turquía.

Durante el encuentro, ambas partes analizaron vías para reforzar las relaciones parlamentarias entre Emiratos Árabes Unidos y el Reino Unido, y destacaron la solidez de los lazos históricos, así como la importancia de intensificar el diálogo sobre asuntos de interés común.

También subrayaron la necesidad de garantizar la seguridad y la fluidez de la navegación en el estrecho de Ormuz, al considerarlo clave para los mercados energéticos globales y la economía mundial. En este sentido, insistieron en la importancia de proteger las rutas marítimas, rechazar las amenazas contra su seguridad y reforzar los esfuerzos internacionales para mantenerlas abiertas.

Hamilton expresó la solidaridad del Reino Unido con Emiratos en la protección de su seguridad, soberanía y la integridad de sus ciudadanos.

Por su parte, Ghobash valoró la postura de apoyo de Londres hacia Emiratos y los países del Consejo de Cooperación del Golfo, así como su condena de los ataques iraníes, que calificó como violaciones del derecho internacional y amenazas a la estabilidad regional.

El dirigente emiratí subrayó que este tipo de agresiones contra civiles e infraestructuras constituyen una vulneración de la soberanía y de las normas internacionales, y reafirmó el derecho de Emiratos a adoptar las medidas necesarias para proteger su seguridad.

Ghobash destacó que el país ha priorizado los esfuerzos diplomáticos y las soluciones pacíficas, pese a haber sido objeto de ataques con misiles y drones, y puso en valor su capacidad de resiliencia.

Añadió que cualquier acuerdo entre Estados Unidos e Irán debe abordar de forma integral las amenazas regionales para garantizar una estabilidad duradera.

Ambas partes coincidieron en la importancia de reforzar la cooperación parlamentaria en el marco de la UIP, incluida la coordinación en cuestiones internacionales y el apoyo a iniciativas orientadas a preservar la paz y la seguridad globales.

Asimismo, abogaron por intensificar la colaboración entre el FNC y la Cámara de los Comunes británica mediante el diálogo continuo, el intercambio de experiencias y las visitas mutuas.

A la reunión asistieron varios miembros del FNC y altos cargos.