El presidente y los vicepresidentes de Emiratos felicitan a Zimbabue por su Día de la Independencia

ABU DABI, 18 de abril de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed al Nahyan, envió un mensaje de felicitación al presidente de Zimbabue, Emmerson Mnangagwa, con motivo del Día de la Independencia de su país.
El jeque Mohammed bin Rashid al Maktoum, vicepresidente, primer ministro y gobernante de Dubái, y el jeque Mansour bin Zayed al Nahyan, vicepresidente, viceprimer ministro y presidente de la Corte Presidencial, remitieron asimismo mensajes similares al mandatario zimbabuense.