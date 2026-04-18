Abdullah bin Zayed y la jefa de la diplomacia británica abordan la situación regional

ABU DABI, 18 de abril de 2026 (WAM) — El ministro de Asuntos Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Abdullah bin Zayed al Nahyan, recibió a la secretaria de Estado británica de Asuntos Exteriores, Commonwealth y Desarrollo, Yvette Cooper.

Durante el encuentro, ambas partes analizaron la evolución de la situación en la región, incluidos los ataques con misiles atribuidos a Irán contra Emiratos y otros países aliados, así como sus repercusiones en la seguridad regional e internacional, la navegación marítima, el suministro energético y la economía global.

Cooper reiteró la solidaridad del Reino Unido con Emiratos en la adopción de las medidas necesarias para proteger su soberanía, preservar la integridad territorial y garantizar la seguridad de ciudadanos, residentes y visitantes.

Por su parte, Abdullah bin Zayed agradeció la visita, que consideró reflejo de las estrechas relaciones bilaterales y del respaldo británico tras la agresión, y aseguró que la situación en el país es estable y que todos los residentes y visitantes se encuentran a salvo.

La ministra británica repasó además los últimos acontecimientos en la región, en particular el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de un alto el fuego de dos semanas entre Washington e Irán. Ambos coincidieron en la necesidad de intensificar los esfuerzos internacionales para reforzar la seguridad, la estabilidad y las perspectivas de paz duradera.

Asimismo, abordaron distintos asuntos de interés común en las relaciones entre Emiratos y el Reino Unido y las vías para profundizar la cooperación en beneficio mutuo.

En la reunión participó también la ministra de Estado Lana Zaki Nusseibeh.