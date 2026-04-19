Emiratos condena el ataque contra tropas de la FINUL en el sur de Líbano

ABU DABI, 19 de abril de 2026 (WAM) — Emiratos Árabes Unidos condenó enérgicamente el ataque contra el contingente francés de la Fuerza Provisional de Naciones Unidas en Líbano (FINUL), en el sur del país, que causó la muerte de un soldado y heridas a otros tres miembros de la misión internacional.

El país subrayó que atacar misiones de mantenimiento de la paz contraviene los principios del derecho internacional y la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores expresó la solidaridad de Emiratos con los países que participan en la FINUL y trasladó sus condolencias a la familia de la víctima, así como a Francia y a su población, además de desear una pronta recuperación a los heridos.

Emiratos instó al Gobierno libanés a cumplir sus obligaciones de proteger a las tropas de la FINUL, investigar las circunstancias del ataque, evitar su repetición y adoptar las medidas legales necesarias para que los responsables rindan cuentas.

El ministerio reiteró asimismo la plena solidaridad de Emiratos con el Gobierno de Líbano en este momento crítico y su apoyo a los esfuerzos para que las armas permanezcan exclusivamente en manos del Estado y para desmantelar organizaciones terroristas, al considerar que se trata de un paso clave para reforzar la seguridad y la estabilidad nacionales.