El tiro deportivo emiratí consolida su proyección internacional y refuerza la inclusión

ABU DABI, 19 de abril de 2026 (WAM) — El tiro deportivo emiratí mantiene desde hace décadas una destacada presencia internacional, con la formación de campeones en distintas disciplinas. Profundamente arraigado en la tradición nacional, este deporte contribuye a preservar la identidad cultural al tiempo que atrae a nuevas generaciones a competir en modalidades como pistola, rifle, skeet y foso.

Instituciones como la Oficina de Armas y Sustancias Peligrosas, el Club de Tiro de Al Ain y el Centro de Patrimonio Hamdan bin Mohammed han impulsado este crecimiento mediante programas de desarrollo estratégico.

La inclusión sigue siendo una prioridad, con resultados relevantes tanto de mujeres como de personas con discapacidad. Destaca el atleta paralímpico Abdulla Sultan Al Aryani, que ha logrado cinco medallas, incluidas dos de oro en Londres 2012 y Tokio 2020.

El legado olímpico de Emiratos queda reflejado en el histórico oro de Ahmed bin Hasher Al Maktoum en Atenas 2004, junto con la participación continuada del país desde Atlanta 1996 hasta Tokio 2020. Entre los logros más recientes figura el bronce obtenido por el equipo nacional de foso en el Campeonato Asiático celebrado en Doha el pasado enero.

A nivel nacional, el Campeonato de Tiro con Armas Autorizadas de Emiratos ha ampliado la base del deporte, con más de 850 participantes en todo el país. El presidente del Club de Tiro de Al Dhafra, Salem Saeed Al Sabousi, destacó la evolución de la disciplina y la aparición de una prometedora cantera juvenil, respaldada por competiciones durante todo el año.

Eventos de gran nivel, como el Campeonato Internacional de Escopeta de Abu Dabi, refuerzan además la posición del país como un centro de referencia en este deporte. Autoridades y deportistas coinciden en atribuir este desarrollo al apoyo institucional y a un entorno seguro y competitivo que sigue generando talento de élite.